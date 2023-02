Lässt Sie der Papst nicht gehen, Herr Kardinal?

Längstdienender aktiver Kardinal der Welt: Am Faschingsdienstag war es 25 Jahre her, dass Christoph Schönborn in Rom zum Kardinal ernannt wurde. Am Aschermittwoch sprach der Wiener Erzbischof und Papst-Vertraute mit der „Krone“ über Fasten mit Worten, den Ukraine-Krieg und die Klimakrise, und seinen immer näher rückenden Abschied.