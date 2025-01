Seit 30 Jahren in der EU: „Gigantische Leistung“

Der Juni 1994 war ein besonders heißer. Passend dazu die Stimmung im Land. „Es war eine Art Wahlkampf. Den wir aber gemeinsam geführt haben“, sagt Franz Vranitzky heute. Damals war er Bundeskanzler. Er, seine SPÖ, und die ÖVP, angeführt von Außenminister Alois Mock, sie kämpften „bis in entlegenste“ Täler um die Stimmen für den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft. 66,6 Prozent votierten bei der Volksabstimmung am 11. Juni mit JA. Der offizielle Beitritt folgte am 1. Jänner 1995. Vor exakt 30 Jahren.