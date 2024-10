Wohnkredite sind endlich wieder billiger

Das zeigt sich auch in der Nachfrage: Nach dem starken Einbruch bei den Häuselbauer-Krediten werden in den letzten Monaten wieder spürbar mehr Finanzierungen abgeschlossen, sagt die Nationalbank. Pro Monat sind es wieder über 1 Milliarde Euro, 30 Prozent mehr als noch zu Jahresanfang. Wer ruhig schlafen will, sollte zu Fixzinsen greifen, rät Experte Kirchmair: „Aktuell profitieren Kreditnehmer weiterhin von attraktiven Angeboten mit fixen Zinsen über 25 Jahre und darüber hinaus. Diese langfristige Sicherheit ist äußerst wertvoll.“