Mehr Kilometergeld und steuerliche Erleichterungen

Termine am Finanzamt per Video oder Live-Chat

Neuerungen gibt es auch in der Finanzverwaltung. Aus Sicherheitsgründen wird das Login im FinanzOnline auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung umgestellt. Spätestens ab Herbst 2025 wird diese verpflichtend. Ausgebaut werden sollen die Kapazitäten für Videotermine beim Finanzamt. Daneben soll auch die Möglichkeit von Auskünften im Live-Chat bzw. am Telefon forciert werden.