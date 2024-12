Die vernagelten Bänke der Stadt Dornbirn

Die reichste Stadt des Landes hat ein Signal gesetzt. Auf eine beispiellos zynische Weise will sie jenen Menschen, die aus dem Raster des gesellschaftlich Zumutbaren gefallen sind, zeigen, was sie von ihnen hält: Verschwindet aus unserer schönen Stadt! Geht sonst wo hin! Hier wollen wir euch nicht! Gedanken an die Weihnachtsbotschaft nach Lukas werden wach.