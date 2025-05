„Ein ernüchterndes Bild der Umweltpolitik“

Zum einen wurde in der vergangene Woche ein SPÖ-Antrag für ein Verbot von Heliskiing in Vorarlberg abgewiesen. Und dies, obwohl sich Naturschutzanwältin Katharina Lins, die als Auskunftsperson in den Rechtsausschuss eingeladen worden war, klar gegen Heliskiing ausgesprochen. „Es ist nicht zu verantworten, dass in Zeiten eines sich dramatisch verschärfenden Klimawandels weiterhin touristische Angebote erlaubt werden, die im direkten Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschäden stehen“, ärgerte sich Einwallner nach der Sitzung.