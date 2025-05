„Ein wenig erfreulicher Rechnungsabschluss“

„Neben den allgemein schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen, die für alle Kommunen und auch Private gelten würden, sind in Lustenau ein paar Aspekte für diese Entwicklung verantwortlich“, erklärte Wiedl. So hätten die wichtigen Grundstücksankäufe für das Betriebsgebiet „Heitere“ über Kredite finanziert werden müssen, genauso wie für zahlreiche Immobilien, die die Gemeinde aus strategischen Überlegungen angekauft hätte. Auch große Projekte wie der „Campus Rotkreuz“ seien Investitionen, die mit Blick auf die Zukunft und zum damaligen Zeitpunkt getroffen richtig gewesen seien, aber dadurch die finanziellen Spielräume so dramatisch einengen würden.