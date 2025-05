Frontalcrash: Biker rast gegen Quadfahrer

Gegen 16.30 war ein 44-jähriger Motorradfahrer auf der L20 in Richtung Bregenz unterwegs. Beim Straßenkilometer 6,4 wollte er in einer unübersichtlichen Links-Rechts-Kurve ein vor ihm fahrendes Wohnmobil überholen. Dabei hatte er offensichtlich einen 21-jährigen Quadfahrer übersehen, der auf der L20 in Richtung Langen fuhr.