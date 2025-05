Die Feurstein-Cousins sind die großen Aufsteiger

Am Montag gab der österreichische Skiverband seine Kader für den anstehenden Olympiawinter bekannt. In Summe 367 AthletInnen in elf Sparten, 33 davon aus Vorarlberg. Die großen Aufsteiger aus heimischer Sicht sind die Mellauer Cousins Lukas und Patrick Feurstein. Wer in Zukunft welchem Kader angehört? Die „Krone“ weiß es.