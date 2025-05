Bregenz will Bürger über neue App erreichen

Auch der Veranstaltungskalender und relevante Formulare sind auf der Startseite verlinkt. „Mit Bregenz NOW gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Smart City. Die App ermöglicht uns, näher an unseren Bürgern und Gästen zu sein, den Alltag transparenter zu gestalten und die Kommunikation effizienter zu machen“, informierte am Montag Bürgermeister Michael Ritsch.