Ein Problem, das unsichtbar und ungelöst bleibt

Wenn der Geburtstag ausfällt, weil kein Geld für einen Kuchen da ist. Wenn ein Kind nicht mit zur Skiwoche darf, weil die Eltern sich den Beitrag nicht leisten können. Wenn das Kind in der Klasse still bleibt, weil es die Aufgabe an der Tafel nicht lesen kann, weil zu Hause das Geld für eine neue Brille fehlt – dann hat Armut längst auch das Kinderzimmer erreicht. In Vorarlberg ist das für viele Familien traurige Realität – auch wenn diese oft im Verborgenen bleibt.