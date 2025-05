„Was für uns zählt, ist gesehen zu werden“

„Es braucht viel Mut, sich beruflich zu verändern“, sagt Daniel Groß. „Oft scheitert das nicht an der Idee, sondern an der Realität.“ Er wünscht sich für die Arbeit von „Aqua Mühle“, dass der erfolgreiche Weg fortgesetzt werden kann und, „dass so vielen Menschen wie möglich, eine neue berufliche Perspektive vermittelt werden kann.“