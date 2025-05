Zwei Aktionen motivieren zum Umstieg auf Drahtesel

Neben dieser Aktion läuft im Mai aber auch „Vorarlberg radelt“ wieder voll an. In Kooperation mit Vorarlberg Tourismus bietet die Initiative eine neue Familien- und Freizeitaktion an. Alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind eingeladen, vom 1. Mai bis 30. September zu Vorarlbergs Schwimmbädern und Museen zu radeln. Über 70 Ziele können mit der „Österreich radelt“-App eingesammelt werden.