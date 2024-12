Wie Autozulieferer nun durch die Krise manövrieren

Die Turbulenzen in der Autoindustrie schlagen auf immer mehr Zulieferer durch. Bei der TCG Unitech in Kirchdorf an der Krems wurde von der Geschäftsführung nach der Androhung von Kündigungen das „Ja“ von fast allen Mitarbeitern zu einer Null-Lohn-Runde durchgesetzt. Bei der Stiwa stehen vorübergehende Freisetzungen (mit Wiedereinstellungszusage) und Stundenreduktionen und damit auch Gehaltsverzicht auf der Agenda.