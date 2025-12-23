KTM verlängert Vertrag von Vorstandsboss bis 2028

Neumeister legt alle anderen Funktionen zurück

Neumeister nehme das Vertrauen „mit großer Wertschätzung“ an und wolle gemeinsam mit seinen neuen Vorstandskolleginnen die Rückkehr von KTM „auf einen klaren Wachstumskurs“ gestalten, wird der Manager zitiert. Im Fokus stehe die Umsetzung der Strategie, Prozesse zu vereinfachen und sich auf den Motorradmarkt zu konzentrieren. Um sich der Sanierung der KTM-Gruppe „voll und ganz“ widmen zu können, habe er mit dem neuen Mehrheitseigentümer vereinbart, bald aus allen Funktionen außerhalb der Bajaj-Gruppe auszuscheiden.