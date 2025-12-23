KTM verlängert Vertrag von Vorstandsboss bis 2028

Die Pierer Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG) – Mutter des Innviertler Motorradherstellers KTM – und die KTM AG selbst haben den Vertrag von CEO Gottfried Neumeister frühzeitig bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. Erst kürzlich hatte der indische Fahrzeughersteller Bajaj die Mehrheit am oberösterreichischen Leitbetrieb übernommen.
Nach der Insolvenz von Motorradhersteller KTM im Vorjahr hat der indische Fahrzeughersteller Bajaj die Mehrheit am Innviertler Betrieb im heurigen November offiziell übernommen – die „Krone“ berichtete ausführlich.
Die vorzeitige Verlängerung von CEO Gottfried Neumeister sei ein „klares Signal für die strategische Eigenständigkeit“ der Gruppe unter neuer Eigentümerschaft, heißt es vom Unternehmen.
Neumeister legt alle anderen Funktionen zurück
Neumeister nehme das Vertrauen „mit großer Wertschätzung“ an und wolle gemeinsam mit seinen neuen Vorstandskolleginnen die Rückkehr von KTM „auf einen klaren Wachstumskurs“ gestalten, wird der Manager zitiert. Im Fokus stehe die Umsetzung der Strategie, Prozesse zu vereinfachen und sich auf den Motorradmarkt zu konzentrieren. Um sich der Sanierung der KTM-Gruppe „voll und ganz“ widmen zu können, habe er mit dem neuen Mehrheitseigentümer vereinbart, bald aus allen Funktionen außerhalb der Bajaj-Gruppe auszuscheiden.
Aufsichtsratschef Srinivasan Ravikumar verwies auf die Leistungen Neumeisters in „einer sehr schwierigen Phase“. Neumeister ist seit 1. September 2024 Co-CEO und seit 23. Jänner 2025 CEO der Pierer Mobility AG, die als Muttergesellschaft von KTM selbst fungiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.