Zu Weihnachten wird‘s so richtig ungemütlich

Kalter Wind

Und als ob das nicht schon genug wäre, kommt am Mittwoch auch noch ein unangenehmer Ostwind dazu, der es noch ungemütlicher macht. Für all jene, die sich am 24. Dezember das Friedenslicht in die gute Stube holen wollen, heißt es also aufpassen, dass die Flamme am Weg nach Hause nicht erlischt.