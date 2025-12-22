Kinokarten verschaffen Pflegefamilien eine Auszeit

650 Pflegekinder finden derzeit in Oberösterreich in 460 Pflegefamilien ein zweites Zuhause. Kurz vor Weihnachten wendet sich das Kinderschutz-Ressort des Landes mit einer Aktion an die Pflegeeltern: Mit Kino-Gutscheinen soll ihnen Dank und Wertschätzung für ihr Engagement entgegengebracht werden.
Nette Geste kurz vor Weihnachten: Das Kinderschutz-Ressort von Landesrat Martin Winkler (SPÖ) vergibt Kino-Gutscheine an Oberösterreichs Pflegefamilien. „Pflegeeltern leisten Tag für Tag einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft, indem sie Kindern Halt, Sicherheit und neue Zukunftsperspektiven geben. Dafür gilt ihnen mein besonderer Dank“, begründet der Landesrat die Aktion.
Mit den Kino-Gutscheinen wollen wir den Familien gemeinsame Zeit schenken, noch vor Weihnachten und passend für die Feiertage.
Martin Winkler (SPÖ), Kinderschutzlandesrat
Aktuell finden laut Winkler rund 650 Pflegekinder in 460 Pflegefamilien in Oberösterreich ein zweites Zuhause. Trotz der hohen Verantwortung gelinge es der Kinder- und Jugendhilfe, dieses wichtige Betreuungsangebot stabil zu halten.
Teilzeit-Pflegeeltern
Neben der klassischen Vollzeit-Pflegeelternschaft gibt es in Oberösterreich auch eine flexible familiäre Betreuung. Dabei unterstützen sogenannte Teilzeit-Pflegeeltern oder Unterstützungspersonen Familien individuell – etwa, wenn ein Elternteil krankheitsbedingt ausfällt, eine Reha benötigt oder im Alltag zeitweise Entlastung braucht.
Ziel dieser Betreuungsform ist es laut Winkler, dass Kinder weiterhin in ihrer Herkunftsfamilie leben können. Die Hauptverantwortung bleibt bei den Eltern, während Unterstützungspersonen einen Teil der elterlichen Aufgaben übernehmen.
Wer sich für eine Pflegeelternschaft interessiert, kann sich bei der Kinder- und Jugendhilfe im jeweiligen Wohnbezirk informieren. Zudem gibt es den Podcast der Kinder- und Jugendhilfe OÖ.
