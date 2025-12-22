Kinokarten verschaffen Pflegefamilien eine Auszeit

650 Pflegekinder finden derzeit in Oberösterreich in 460 Pflegefamilien ein zweites Zuhause. Kurz vor Weihnachten wendet sich das Kinderschutz-Ressort des Landes mit einer Aktion an die Pflegeeltern: Mit Kino-Gutscheinen soll ihnen Dank und Wertschätzung für ihr Engagement entgegengebracht werden.