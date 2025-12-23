Ist der Standort OÖ tipptopp oder „abgesandelt“?

„Ja“, sagen die Kritiker des zuständigen Landesrats Markus Achleitner (ÖVP). „Oberösterreich ist ein Industrieland. Aber wer Industrie im Land halten will, muss auch die Grundlagen liefern: leistbare Energie, verlässliche Rahmenbedingungen und eine Raumordnung, die Wertschöpfung schafft, statt Wälder zu roden“, sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder. Er wirft Achleitner vor, die Windkraft zu blockieren. Dabei wäre diese aus Sicht des Grünen-Chefs ein Mittel gegen die höheren Stromnetzentgelte, die ab 2026 laut E-Control für Haushalte in Oberösterreich um 2,5 Prozent ansteigen (bundesweit: +1,3%).