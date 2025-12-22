Monika Perzl: „Sein Tod macht mich traurig“

Berühmt, aber trotzdem offen für die Menschen

„Wir kannten uns seit 36 Jahren“, sagt Monika Perzl, damals hatte sie ihre „Galerie am Stein“ in Schärding gegründet. Rainer war einer ihrer ersten Künstler, bis heute stellt sie Werke von ihm aus. „Ich habe immer schöne Arbeiten bekommen“, sagt sie. „Das hat mich als Galeristin unterstützt.“