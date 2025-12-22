Vorteilswelt
Last-Minute-Tipps

So entgehen Sie dem Stress beim Weihnachtseinkauf

Oberösterreich
22.12.2025 19:00
In den Einkaufszentren geht es noch rund.
In den Einkaufszentren geht es noch rund.

In den Geschäften wird es noch bis zum 24. Dezember rund gehen. Viele sind auf der Suche nach den passenden Weihnachtsgeschenken, der Andrang ist überall riesig. Die Arbeiterkammer OÖ hat Tipps für alle „Last-Minute-Christindl“.

Der 24. Dezember nähert sich mit riesen Schritten und so manch einer ist noch auf der Suchen nach einem passenden Geschenk und auch die Lebensmitteleinkäufe für die Feiertage sind noch nicht erledigt. Die Arbeiterkammer OÖ hat einige Tipps, wie man sich gegen den drohenden Stress wappnet.

Vorsicht bei Gutscheinen
Gutscheine sind als Last-Minute-Geschenk sehr beliebt. Aber Vorsicht: Diese verfallen, wenn das Geschäft zusperrt. Besser geeignet ist daher das Verschenken von Bargeld oder eines selbst gemachten Gutscheins. Da kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Dem Stress entgehen
Wenn man Geschenke kauft – am besten im niedergelassenen Handel – kann man sie um dem Stress zu entgehen telefonisch reservieren lassen, sodass eine rasche Abholung möglich ist. Aber: bei im Geschäft gekauften Artikeln gibt es kein gesetzliches Recht auf Rückgabe. Das sollte man im Vorfeld abklären, damit man nach den Feiertagen keine unschöne Überraschung erlebt.

