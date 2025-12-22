Moped massiv frisiert: Anzeigen für 15-Jährigen

Statt Packerl gibt's Anzeigen zu Weihnachten – so zumindest für einen 15-Jährigen. Der war der Polizei am Sonntag bei einer Verkehrskontrolle ins Netz gegangen. Und wurde gleich ein Dutzend Mal angezeigt.
Die Vorweihnachtszeit endet für einen 15-Jährigen aus Oberösterreich nicht gerade besinnlich. Das Moped des Jugendlichen wurde am Sonntag, 21. Dezember, in Straßwalchen kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten allerhand fest. So war am Gefährt ein typenfremder Sportauspuff ohne Katalysator eingebaut. Nicht zum Kleinkraftrad gehörten auch der Sportzylinder und das Antriebsritzel. Dazu fehlte der Luftfilter und das Moped verlor auch noch Flüssigkeit.
Auf die Frage, wie schnell sein motorisiertes Zweirad denn fahren könne, antwortete der 15-Jährige: „86 km/h.“ Die Polizisten nahmen dem Burschen den Zulassungsschein und das Kennzeichen ab. Der Friedburger wurde angezeigt – insgesamt zwölfmal.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.