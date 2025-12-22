Moped massiv frisiert: Anzeigen für 15-Jährigen

Die Vorweihnachtszeit endet für einen 15-Jährigen aus Oberösterreich nicht gerade besinnlich. Das Moped des Jugendlichen wurde am Sonntag, 21. Dezember, in Straßwalchen kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten allerhand fest. So war am Gefährt ein typenfremder Sportauspuff ohne Katalysator eingebaut. Nicht zum Kleinkraftrad gehörten auch der Sportzylinder und das Antriebsritzel. Dazu fehlte der Luftfilter und das Moped verlor auch noch Flüssigkeit.