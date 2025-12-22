Bruchgefahr: KTM ruft vier Motorrad-Modelle zurück

Mit Gummiband sichern

Um sicher zum Händler fahren zu können, rät der Innviertler Motorradhersteller KTM, den Seitenständer mit einem Gummiband oder einer ähnlichen Lösung zu sichern. Bei bestimmten Fahrzeugen wird während des Werkstattbesuchs zusätzlich eine neue Halteplatte für den Seitenständersensor installiert.