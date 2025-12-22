Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seitenständerfeder

Bruchgefahr: KTM ruft vier Motorrad-Modelle zurück

Oberösterreich
22.12.2025 10:15
Der Motorradbauer KTM ruft vier Modelle zürck.
Der Motorradbauer KTM ruft vier Modelle zürck.(Bild: Joachim Maislinger)

Der Motorradbauer KTM ruft die Modelle KTM 390 Adventure R, Adventure X, Enduro R und SMC R der Jahre 2025-2026 zurück zum Austausch der Seitenständerfeder. Bei Qualitätskontrollen sei festgestellt worden, dass Motorvibrationen unter bestimmten Umständen zum Bruch der Seitenständerfeder führen können.

0 Kommentare

Das potenzielle Problem betreffe ausschließlich geschmiedete Seitenständer und habe keinen Einfluss auf andere Seitenständertypen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Kunden sollen die Seitenständerfeder austauschen und einen Gummischutz von einem autorisierten KTM-Händler montieren lassen.

Mit Gummiband sichern
Um sicher zum Händler fahren zu können, rät der Innviertler Motorradhersteller KTM, den Seitenständer mit einem Gummiband oder einer ähnlichen Lösung zu sichern. Bei bestimmten Fahrzeugen wird während des Werkstattbesuchs zusätzlich eine neue Halteplatte für den Seitenständersensor installiert.

Die Kunden werden per Brief benachrichtigt und gebeten, einen Termin bei einem autorisierten KTM-Händler zu vereinbaren. Die Maßnahme wird dort gratis durchgeführt. Infos zu betroffenen Motorrädern und eine vollständige Händlerliste gibt es unter „Service“ auf der offiziellen KTM-Website.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
138.995 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
115.529 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
98.252 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Oberösterreich
Aktion vor Weihnachten
Kinokarten verschaffen Pflegefamilien eine Auszeit
Seitenständerfeder
Bruchgefahr: KTM ruft vier Motorrad-Modelle zurück
Autobahn gesperrt
Als Geisterfahrer Richtung Linz gefahren: Unfall!
„Bossing“ im Gartenamt
Heftige Mobbing-Vorwürfe: „Du bist so eine F***e!“
Sperre drohte
Selbstversorger-Gärten bekommen noch eine Chance
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf