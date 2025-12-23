Baufirma sperrt zu: 86 Mitarbeiter verlieren Job

Rezession und Preiserhöhungen als Insolvenzgründe

Die Firma hatte in ihrem Anfang der Vorwoche eingebrachten Konkursantrag auf die allgemeine Rezession und auf Preiserhöhungen, die man nach Auftragsvergaben nicht habe weitergeben können, verwiesen. Auch seien „viele Großbaustellen nicht bezahlt“ worden. Knapp 1,1 Millionen Euro Aktiva stehen gut 2,7 Millionen Euro an Passiva gegenüber. Neben der Belegschaft sind 100 Gläubiger betroffen.