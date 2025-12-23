Polizisten zogen jungen Drogenlenker aus Verkehr

Weil er sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten hatte, wurden Polizisten in Pasching auf einen jungen Autolenker aufmerksam. Bei der Kontrolle machte der 24-Jährige nicht gerade einen nüchternen Eindruck. Er wurde deshalb dem Amtsarzt vorgeführt, wo eine Suchtgiftbeeinträchtigung bestätigt wurde.
Die Polizei in Pasching hat am Montag gegen 14.30 Uhr einen Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Der 24-jährige Autolenker aus St. Marien war auf der L1390 in Fahrtrichtung „Trauner Kreuzung“ unterwegs gewesen. Aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung wurde der junge Mann von einer Streife angehalten und einer Kontrolle unterzogen.
Klinische Untersuchung
Die Polizisten stellten beim 24-Jährigen Symptome einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtgift fest. Eine klinische Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen – er wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.