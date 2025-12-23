Polizisten zogen jungen Drogenlenker aus Verkehr

Weil er sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten hatte, wurden Polizisten in Pasching auf einen jungen Autolenker aufmerksam. Bei der Kontrolle machte der 24-Jährige nicht gerade einen nüchternen Eindruck. Er wurde deshalb dem Amtsarzt vorgeführt, wo eine Suchtgiftbeeinträchtigung bestätigt wurde.