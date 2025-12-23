Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Er war fahruntauglich

Polizisten zogen jungen Drogenlenker aus Verkehr

Oberösterreich
23.12.2025 07:01
(Bild: Karl Schöndorfer)

Weil er sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten hatte, wurden Polizisten in Pasching auf einen jungen Autolenker aufmerksam. Bei der Kontrolle machte der 24-Jährige nicht gerade einen nüchternen Eindruck. Er wurde deshalb dem Amtsarzt vorgeführt, wo eine Suchtgiftbeeinträchtigung bestätigt wurde.

0 Kommentare

Die Polizei in Pasching hat am Montag gegen 14.30 Uhr einen Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Der 24-jährige Autolenker aus St. Marien war auf der L1390 in Fahrtrichtung „Trauner Kreuzung“ unterwegs gewesen. Aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung wurde der junge Mann von einer Streife angehalten und einer Kontrolle unterzogen.

Klinische Untersuchung
Die Polizisten stellten beim 24-Jährigen Symptome einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtgift fest. Eine klinische Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen – er wird angezeigt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
124.114 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.488 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
109.571 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Oberösterreich
Er war fahruntauglich
Polizisten zogen jungen Drogenlenker aus Verkehr
Krone Plus Logo
Kenianer kommt nicht
US-Behörde crasht Start von Topläufer in Peuerbach
Mordverdacht in OÖ
„Dieser Mann ist wie ein wandelndes Pulverfass“
Last-Minute-Tipps
So entgehen Sie dem Stress beim Weihnachtseinkauf
Kalb „Marie“ abgängig
„Wir können nicht viel mehr tun, als zu warten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf