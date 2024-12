600.000 Meilen! Diese Stars pfeifen auf die Umwelt

Wissen Sie noch, wo Sie am 22. Juli 2023 waren? Am Arbeitsplatz, im Urlaub, bei Freunden? Eric Schmidt weiß es genau, wo er sich befand. Seine Wege sind exakt aufgezeichnet. Müssen sie auch sein. Denn neben Linienflügen werden auch Reisen von Privatjets genau dokumentiert. Am 22. Juli des Vorjahres reiste der ehemalige CEO von Google vom Ted Stevens Anchorage International Airport in Alaska nach New York. Für die 3297 Flugmeilen benötigte sein Gulfstream G650 etwas mehr als fünf Stunden. Warum ich das erwähne? Eric Schmidt ist Weltrekordhalter. Der Amerikaner führt die umstrittene Rangliste der Vielflieger in Privatjets an.