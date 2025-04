Neues KI-Messgerät am Sonnblick erkennt Aerosole

Bei der neuen Anlage handelt es sich um die erste dauerhafte Messstelle im Hochgebirge zur automatischen Überwachung von Bioaerosolen in Österreich. Bioaerosole sind winzige Teilchen in der Luft, die einen natürlichen Ursprung haben. Dazu gehören beispielsweise Pollen, Pilzsporen und Bakterien. Ihre Art und Konzentration in der Luft haben Auswirkungen auf Wetter, Klima, Vegetation und Mensch. Die Themen reichen von Pollenallergien bis zur Entstehung von Wolken, Regen und Schneefall.