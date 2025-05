Gewitterwolken in der Sonnenstrom-Debatte in NÖ

Sonnenstrom-Boom in letzten beiden Jahren

2023 und 2024 hätte man einen wahren PV-Boom erlebt, die Leistung habe sich mit diesen beiden Jahren verdreifacht. Allein im Vorjahr wären 28.000 neue Anlagen errichtet worden, was aktuell 143.000 im Land entspricht. „Vorrang liegt auf der Nutzung von Dachflächen, Hallen und bereits versiegelten Flächen, bevor Freiflächen und wertvolle Äcker in Anspruch genommen werden“, bestärkt Landesvize Pernkopf.R. Denk