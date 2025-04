Klimakrise bedroht die Haut gleich mehrfach

Frühere Pollensaison

Laut einer Studie, die im Vorjahr in „Photochemical & Photobiological Sciences“ veröffentlicht wurde, hat sich die UV-Strahlung in den vergangenen Jahrzehnten in Teilen Mitteleuropas unerwartet stark erhöht. Eine Folge sei der frühere Frühlingsbeginn und damit auch eine frühere Pollensaison, sagte Kromp-Kolb. Eine Pollenallergie kann zu einer der sogenannten atopischen Erkrankungen führen, zu denen die verbreitete Neurodermitis zählt.