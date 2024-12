Blaue Weihnachten – und ein blaues Jahr 2025?

Politisch sieht die Farbenlehre im Land freilich anders aus. Türkis-rot-pinke Weihnachten stehen nicht bevor. Zwölf Wochen nach den Nationalratswahlen wird zwar von ÖVP, SPÖ und NEOS - nach Theaterdonner am Freitag – weiter an der Zuckerl-Koalition gebastelt. Aber am Christbaum hängt dieses Zuckerl noch längst nicht. Die Zweifel, ob diese Koalition jemals zustande kommt, bleiben, die Erwartungen in diese mögliche Regierung – sie sinken.