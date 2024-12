Blauer Höhenflug: Kickl kratzt am Kurz-Rekord

„Mister 37 Prozent“ ist aktuell eingeholt

Sebastian Kurz war der „Mister 37 Prozent“. „Kickl liegt in unserer Umfrage gleichauf. Tendenz wohl eher noch steigend“, sagt IFDD-Chef Christoph Haselmayer. Vieles, was früher gegolten habe, gelte heute nicht mehr. „Ich erinnere an Aussagen von diversen Journalisten: ,Mit Herbert Kickl ist die FPÖ auf maximal 20 Prozent beschränkt.‘“