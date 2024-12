Doskozil und Kickl schießen scharf gegen „Zuckerl“

ÖVP, SPÖ und NEOS: Klarheit zur Budgetsanierung bis Freitag als Ziel

Aus dem Umfeld der verhandelnden Parteien hieß es, dass es das Ziel und zumindest vorstellbar sei, dass es in der Konsolidierungsfrage diese Woche noch Klarheit gibt. Wie schon beim Pressegespräch der drei Parteispitzen am Dienstag wurde betont, dass man in den Weihnachtsferien und über den Jahreswechsel hinaus in unterschiedlichen Konstellationen weiterzuverhandeln gedenke.