Kein Weihnachtsfriede für die Zuckerl-Koalition

So auch der Themenbereich Wirtschaft, in dem ÖVP und NEOS noch weit von einer Einigung mit der SPÖ entfernt sind. Wie die „Krone“ erfuhr, war das in der ÖVP-Sitzung gestern eines der Hauptthemen. Dem Vernehmen setzten Nehammer und einige Landeschefs ihr Vertrauen in den Wiener SPÖ-Finanzstadtrat Peter Hanke. Er pflegt ein gutes Verhältnis zu vielen ÖVP-Granden, wurde von seiner eigenen Partei aber nicht zum Chefverhandler für den Themenbereich ernannt. „Hanke hat daraufhin in so gut wie allen Verhandlungsrunden nur geschwiegen“, war man in der Volkspartei enttäuscht. Für die Babler-Vertraute Michaela Schmidt, die statt Hanke für die SPÖ über die Wirtschaft verhandelt, sollen Entlastungen in den Verhandlungen indes stets ein rotes Tuch gewesen sein.