Zuckerl-Koalition will wichtigste Frage klären

Kleinster Partner macht großen Druck

Eine weitere maßgebliche Forderung der NEOS – auch im Föderalismus muss es Reformen geben. Deswegen sollen Vertreter der Landeshauptleute am Verhandlungstisch Platz nehmen. Ohne Länderchefs kann es beispielsweise in der Bildung nicht mehr als Schönheitskorrekturen geben. Ein dritter Punkt, wo es in den Verhandlungsgruppen noch keinerlei Land in Sicht ist, ist die Frage: Wie der Wirtschaftsmotor wieder flott gemacht werden soll? Nur in zwei Minimalpunkten – nämlich Bürokratieabbau und Verkürzung bei Genehmigungsverfahren, wurde ein Konsens erzielt. „Momentan ist noch zu wenig da, was den Namen Reformkoalition verdient“, heißt es aus der Partei. Man wolle weiter Druck machen.