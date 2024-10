Hofer geht ins Burgenland: Lob für SPÖ-Landeschef

Der derzeitige dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer will mit der FPÖ bei der burgenländischen Landtagswahl im Jänner 2025 Erster werden. Bei einer Pressekonferenz am Freitag sprach er von einem „Coming home“. Und er betonte dabei sein gutes Verhältnis mit SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Ein erstes Indiz dafür, dass im Hintergrund bereits an Rot-Blau gewerkt wird?