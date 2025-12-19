„Lassen uns nicht von Islamisten einschüchtern“

Terrorwarnstufe bleibt hoch

Karner appelliert zur Weihnachtszeit, dass man sich trotz hoher Terrorwarnstufe nicht einschüchtern lässt. „Wir haben in Österreich die zweithöchste Terrorwarnstufe, 4 von 5. Das ist seit dem 7. Oktober 2023, also nach dem Anschlag der Hamas auf Israel unverändert – nicht nur in der Weihnachtszeit. Ich finde es sehr gut, dass ich die Menschen in unserem Land nicht von irgendwelchen Islamisten oder Extremisten einschüchtern lassen. Im Gegenteil: Unsere Weihnachtsmärkte sind voll, weil die Menschen gerne auf diese Märkte gehen. Wir lassen unsere Art zu leben und unsere Art, Weihnachten zu feiern, von niemandem kaputt machen.“