Wirbel im Bund: So will FPÖ die Grünen lahmlegen

Grüne haben nur noch vier Bundesräte

Zum Hintergrund: Die Grünen verloren bei der steirischen Landtagswahl ihr steirisches Mandat im Bundesrat, was auch Folgen für ihren Fraktionsstatus in der Länderkammer hatte. Mit künftig nur noch vier Bundesräten sind sie – wie schon mehrfach in der Vergangenheit – auf die ausdrückliche Zustimmung des Bundesrats zur Bildung einer Fraktion angewiesen.