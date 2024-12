Gewessler will Plattformen in die Pflicht nehmen

Große Online-Handelsplattformen wie Temu oder Shein sollen stärker in die Pflicht genommen werden, wenn es darum geht, die Kosten der Abfallentsorgung mitzutragen, die durch die bei ihnen gekauften Produkte entstehen. Das forderte am Dienstag Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einem EU-Ministertreffen in Brüssel.