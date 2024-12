Zwei Alkolenker kollidierten frontal miteinander

Beide verletzt ins Spital

Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Gemeindegebiet von Mattighofen zur Frontalkollision der beiden Pkw, wobei diese jeweils zur Seite in die Zäune der angrenzenden Grundstücke geschleudert wurden. Beide Lenker wurden nach der notärztlichen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht. Die Alkomat-Tests verliefen bei beiden Lenkern positiv.