Wettbewerbspaket soll Wirtschaftsstandort stärken

Es brauche strukturelle Veränderungen, weil Österreich bei den „Lohn-Stück-Kosten“ zu teuer sei, meint der türkise Verhandler – und rechnet vor: Die Kosten seien in Österreich um 30 Prozent, in Deutschland um 15 und in der Schweiz um fünf Prozent gestiegen. „Wir haben uns bei Bieterverfahren hinausgepreist“, bemängelt er.