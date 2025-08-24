Gewessler: „Der SUV-fahrende Vorstand kriegt Geld“

Auch klimaschädliche Subventionen sollte man angreifen, statt diese noch auszubauen, wie das die Regierung getan habe, ist Gewessler überzeugt. Sie erinnerte an all jene, die eine Photovoltaikanlage installiert, ein E-Auto angeschafft oder sich das Klimaticket zugelegt haben. „All diesen Menschen sagt die Bundesregierung, ihr seid jetzt wieder die Dummen. Das Klimaticket wird teurer, und der SUV-fahrende Vorstand, der kriegt das Geld. Der Bahnausbau wird zurückgedreht, aber die Milliarden für die Autobahn schauen wir nicht an.“