Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steuern für Konzerne

Gewessler: „Der SUV-fahrende Vorstand kriegt Geld“

Innenpolitik
24.08.2025 18:44
Grünen-Chefin Leonore Gewessler hat mehrere Vorhaben der Bundesregierung kritisiert.
Grünen-Chefin Leonore Gewessler hat mehrere Vorhaben der Bundesregierung kritisiert.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Die Regierung geht mit vollem Karacho in die falsche Richtung. Es wird konsolidiert auf dem Rücken der vielen, nicht auf dem Rücken der breiten Schultern“, sagte Grünen-Chef Leonore Gewessler. Besser wäre es etwa, Digitalkonzerne stärker zu besteuern und bei den Landesenergieversorgern anzusetzen.

0 Kommentare

Auch klimaschädliche Subventionen sollte man angreifen, statt diese noch auszubauen, wie das die Regierung getan habe, ist Gewessler überzeugt. Sie erinnerte an all jene, die eine Photovoltaikanlage installiert, ein E-Auto angeschafft oder sich das Klimaticket zugelegt haben. „All diesen Menschen sagt die Bundesregierung, ihr seid jetzt wieder die Dummen. Das Klimaticket wird teurer, und der SUV-fahrende Vorstand, der kriegt das Geld. Der Bahnausbau wird zurückgedreht, aber die Milliarden für die Autobahn schauen wir nicht an.“

Derzeit fehle es an relevanten Maßnahmen, um die Inflation zu dämpfen. Angesetzt werden muss laut Gewessler vor allem bei der Energie. Günstige Energie sei die Basis von sehr vielem. Laut IHS-Chef Holger Bonin hat das Auslaufen der Energiepreisbremse einen zusätzlichen Inflationsschub von 0,8 Prozent gebracht. „Da ist die Regierung jetzt gefordert, etwas vorzuschlagen und auch umzusetzen und den Druck auf die Landesenergieversorger zu erhöhen.“

Zitat Icon

Der Bahnausbau wird zurückgedreht, aber die Milliarden für die Autobahn schauen wir nicht an.

Grünen-Chefin Leonore Gewessler kritisiert die Vorhaben der Regierung.

Neues Gesetz „bremst Energiewende“
Die Grünen-Bundessprecherin lehnt zudem den Entwurf für das Elekrizitätswirtschaftsgesetz (EWIG) ab. „Es gefährdet Investitionen und bremst die Energiewende“, sagte Gewessler. Vom Wirtschaftsministerium brauche es nun einen neuen Entwurf.

Wie berichtet, sind unter anderem Sozialtarife beim Strom, flexible Netzentgelte und die Einführung von Entgelten für Photovoltaikanlagen geplant. Von dem Sozialtarif von sechs Cent netto pro Kilowattstunde (bis zu einem Jahresverbrauch von 2900 Kilowattstunden) soll etwa eine Viertelmillion Haushalte profitieren, darunter Pflegebedürftige, Mindestpensionistinnen und Mindestpensionisten. Im kleinen Rahmen soll Strom weitergegeben werden dürfen, zum Beispiel in der Nachbarschaft. Unternehmen, die mehr als 25.000 Zählpunkte haben, müssen dynamische Stromverträge anbieten.

Lesen Sie auch:
Daniel Zadra geht mit der Politik der Landesregierung hart ins Gericht.
Krone Plus Logo
Daniel Zadra im Talk
„Regierung will mit dem Kopf durch die Wand“
24.08.2025
„Günstigere Preise“
Hattmannsdorfer verteidigt neues Strommarktgesetz
15.08.2025
Drei zentrale Ziele
Neues Gesetz: Das soll sich auf Strommarkt ändern
04.07.2025

Für Diskussion sorgt vor allem die geplanten Netzentgelte für PV-Strom. Die Erneuerbaren-Branche warnt etwa vor einem stockenden Ausbau erneuerbarer Energie und Wettbewerbsnachteilen. Zu dem vorgelegten Entwurf wurden 470 Stellungnahmen abgegeben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
127.819 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
86.378 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
81.677 mal gelesen
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2267 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1515 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1097 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Innenpolitik
Steuern für Konzerne
Gewessler: „Der SUV-fahrende Vorstand kriegt Geld“
Disziplinar-Urteil
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
„Sinnloses Töten“
Selenskyj zeigt persönlichen Brief von Trump
Was dauert so lange?
„Gesetzliche Details“ verzögern Weiterbildungszeit
Krone Plus Logo
„Schlechte Stimmung“
Trump streicht Gelder: Top-Forscher landet in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf