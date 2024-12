Islamisten offenbar auch in Hama eingedrungen

Nach einem kurzen Rückschlag am Mittwoch konnten syrische Rebellen nun offenbar in die strategisch wichtige Stadt Hama eindringen. Am Donnerstag seien die Kämpfer „von mehreren Seiten aus nach Hama eingerückt“ und lieferten sich „in mehreren Stadtvierteln Straßenkämpfe mit Truppen des (Assad-)Regimes“, erklärte die in London ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte.