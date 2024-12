Es gebe Informationen, dass der ukrainische Geheimdienst mit den Terroristen zusammenarbeite und Kiew sowohl Drohnen liefere als auch Bedienungsanweisungen dafür gebe, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Mittwoch. Am Sonntag wiederum hatte das englischsprachige Onlineportal „Kyiv Post“ berichtet, dass der ukrainische Militärgeheimdienst an der Ausbildung islamistischer Rebellen in Syrien beteiligt gewesen sein soll.