Das steht für Putin in Syrien auf dem Spiel

Wie berichtet, unterstützten russische Jets kürzlich die Truppen Assads. Sie flogen Luftangriffe auf zivile Ziele in den Oppositionsgebieten. Dass noch mehr Hilfe kommt, ist jedoch fraglich. So ist ein großer Teil der Truppen und Waffen durch den Krieg in der Ukraine gebunden. Und die russische Söldnergruppe Wagner, die in Syrien jahrelang eingesetzt wurde, wurde nach dem Putschversuch offiziell aufgelöst. Die Mitglieder wurden auf unterschiedliche Kräfte verteilt, sind zum Beispiel auch in der Ukraine oder in afrikanischen Ländern aktiv.