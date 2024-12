Besinnung | Wer nachdenken soll

Besinnung. Erster Advent – heute beginnt auch offiziell die Zeit, in der Stille und Besinnlichkeit im Vordergrund stehen. Besser gesagt: stehen sollten. Es wäre die Zeit der Besinnung, des Nachdenkens, des In-sich-Gehens. Etwas, was uns allen guttun würde. Ganz besonders aber den Politikern, gäbe es doch so vieles, worüber sie nachzudenken hätten. Darüber, ob sie die Menschen, die sie vertreten oder vertreten sollten, überhaupt verstehen. Ob sie deren Stimme hören wollen, ob sie sie hören können. Die Regierungsverhandler von ÖVP, SPÖ und Neos: Sie sollten sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob sie in der Lage sind, angesichts der riesigen Herausforderungen ein gemeinsames Programm zum Wohl der Menschen zu planen und umzusetzen - und nicht nur zum Wohl ihrer eigenen Partei, oder, noch schlimmer, gar nur zum eigenen, persönlichen Wohl.