Österreich und der Mann auf dem Mond

Kleinere Korrekturen wie in den letzten Jahrzehnten reichen angesichts dieser Überfülle an Baustellen vermutlich nicht mehr, um das Ruder herumzureißen. Es braucht eher eine große Vision, wie unser Land besser organisiert werden kann und muss. Nur so am Beispiel Gesundheit: Wie die Absurdität beseitigt wird, dass es nach wie vor neun verschiedene Abrechnungssysteme der Krankenkassen mit den Länder-Ärztekammern gibt, um die jährlich neu gefeilscht werden. Was tun?