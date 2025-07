Flugzeugabsturz: Crew soll Baum gestreift haben

Nicht der erste Vorfall mit der Maschine

In Russland werden die An-24 von kleineren Regionalfluggesellschaften betrieben, die im Regelfall knapp bei Kasse sind. Seit 2018 wurden bereits vier sicherheitsrelevante Vorfälle mit dem Flugzeug festgestellt. In diesem Jahr rutschte die An-24 in der sibirischen Großstadt Irkutsk nahe dem Bakailsee über die Rollbahn hinaus und stieß gegen einen Lichtmast. Menschen wurden dabei nicht verletzt oder getötet. Im März 2025 bat die Crew kurz nach dem Start um die Rückkehrerlaubnis, weil eine Funkanlage an Bord ausgefallen war.