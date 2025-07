Veto gegen Schengen-Beitritt Rumäniens „Fehler“

So sei das Vertrauen in österreichische Unternehmen in Rumänien „nachweislich gestört worden“. Er sei daher glücklich, dass diese Frage jetzt gelöst sei. Van der Bellen hat am Freitag den rumänischen Präsidenten Nicusor Dan in Salzburg zum zweitägigen Staatsbesuch empfangen. Der Proeuropäer Dan lenkt erst seit 26. Mai die Geschäfte seines Landes.