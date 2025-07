Wie Niki Laudas Stiftung eine Luxusvilla verkaufte

Beste Döblinger Lage

Gewinne aus seinen zahlreichen unternehmerischen Erfolgen ließ der 2019 verstorbene Siegertyp Niki Lauda zur Absicherung seiner Nachkommen frühzeitig in einer Stiftung bunkern. Die Privatstiftung Lauda hält – zum Teil über Tochterfirmen – Immobilien, etwa die einstige NSA-Villa in Wien-Pötzleinsdorf. Bis Anfang 2018 gehörte der Stiftung auch eine Luxusvilla in der Wiener Cobenzlgasse, die Niki Lauda und seiner Familie mehrere Jahre als Wohnsitz gedient hatte. Knapp 1000 Quadratmeter Wohnfläche in bester Döblinger Lage, In- und Outdoor-Pool, ein rund 2000-Quadratmeter großer, uneinsichtiger Garten auf mehreren Ebenen. Interessierte können sich noch heute im Internet ein Bild davon machen – ein bekanntes Architekturbüro, das die Liegenschaft vor dem Einzug der Laudas aufwendig renovierte, führt das Anwesen nach wie vor auf seiner Referenzliste https://www.architekt-duerschmid.at/villen/.