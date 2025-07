Mit 85 Jahren auf den Dolomiten geradelt

„Die Psyche lenkt die Motorik.“ Ein tiefgründiges Credo, das sich Trainerlegende Gunnar Prokop früh in seiner Laufbahn ausgerechnet von der „Schmierage“ auf einer Toilettenpforte abschaute. Dass das für den 85-jährigen Niederösterreicher mehr als nur eine „Klotüren-Weisheit“ war, lernte auch die „Krone“ beim Besuch in seinem Zuhause am Annaberg: Alt ist Gunnar weder psychisch noch physisch geworden.