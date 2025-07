Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Remo ist ein freundlicher Rüde, der in der Regel neutral auf Fremde reagiert. Je nach Lust und Laune lässt sich der achtjährige Terrier auch durch Leckerlis bestechen oder genießt Streicheleinheiten. Meistens jedoch ist er mit ausgiebigem Schnüffeln oder Markieren beschäftigt. An der Leine geht er brav, allerdings nur so lange keine Artgenossen in Sicht sind. Neben ausreichend Auslauf und Beschäftigung sucht Remo Menschen, die den typischen Terrier Charakter schätzen und bereit sind, weiter mit ihm zu trainieren. Wer also eine gute Portion Eigensinn, gepaart mit viel Energie und Lebensfreude sucht, ist hier genau an der richtigen Stelle. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at